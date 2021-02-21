Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 февраля

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. В понедельник 22 февраля в Абхазии будет переменная облачность, осадки маловероятны. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - высокое.
Ветер - 1-8 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.