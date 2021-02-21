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Прогноз погоды

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (22)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210221/1031879447/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-22-fevralya--.html

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +7°С.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. В понедельник 22 февраля в Абхазии будет переменная облачность, осадки маловероятны. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - высокое.

Ветер - 1-8 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С,  днем от +2°С до +7°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (22)

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