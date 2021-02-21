Дело закладчика метадона передано в суд Гагрского района

Мужчину обвиняют в незаконных приобретении, хранении с целью сбыта, сбыте наркотиков, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Уголовное дело в отношении жителя села Куланырхуа Гудаутского района Батала Кове передано в суд Гагрского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Согласно данным следствия, в ходе обыска в доме Кове в селе Куланырхуа в спальне были обнаружены свертки с расфасованным метадоном. Аналогичные свертки были найдены в лесном массиве между селами Отхара и Блабырхуа Гудаутского района, где Кове заранее сделал закладки.

Общая масса изъятого метадона составила порядка 20 граммов, что является особо крупным размером.

Согласно материалам уголовного дела, Кове вступил в преступный сговор с третьими лицами, чтобы организовать незаконный оборот наркотиков на территории Абхазии.

Наркодилеры обменивались информацией о "тайных закладках" в мобильном приложении с абонентом под псевдонимом "Таня".

"Исходя из первичных объяснений гражданина Кове, обвиняемый за время своей преступной деятельности заработал порядка 400 000 рублей, осуществляя распространение наркотического средства на территории РА", - говорится в сообщении МВД.

Расследование всех обстоятельств деятельности преступной группы, распространяющей наркотики на территории Абхазии, продолжается. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц, детали которого в интересах следствия пока не разглашаются, выделено в отдельное производство.