09:08 22 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR89.54
Поиск

Новые послабления карантина начали действовать в Абхазии

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/13/1031870853.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210222/1031880243/Novye-poslableniya-karantina-nachali-deystvovat-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 12 680, выздоровевших - 11 980, включая лечившихся амбулаторно, 195 летальных случая.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Новые послабления карантинных мер по коронавирусу начали действовать в Абхазии с 22 февраля, в частности в учебные заведения возвратятся ученики 5-11-х классов, а объектам общепита разрешена деятельность внутри помещений.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Первый день в школе: как учебные заведения Абхазии возобновили работу

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении антиковидных мер до 10 марта с некоторыми послаблениями с 15 и 22 февраля. В частности, с 15 февраля разрешена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций для учеников 1-4-х классов. Также возобновилась работа общепита на открытом воздухе, с условием соблюдения санитарных правил открылись театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы.

С 22 февраля в учебные заведения возвратятся ученики 5-11-х классов, а объектам общепита разрешена деятельность внутри помещений при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра, заполняемости не более 50% посадочных мест и использования средств защиты.

При этом до 10 марта закрытыми остаются спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны. Запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты детские игровые центры, компьютерные залы, боулинги, иные развлекательные и досуговые заведения. Помимо этого, запрещена перевозка пассажиров без масок.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Открытие школ в Абхазии, снег в Афинах и извержение Этна: самые яркие фото недели
Акуд, абыста, итабуп: что туристы знают на абхазском языке
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться