Новые послабления карантина начали действовать в Абхазии

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Новые послабления карантинных мер по коронавирусу начали действовать в Абхазии с 22 февраля, в частности в учебные заведения возвратятся ученики 5-11-х классов, а объектам общепита разрешена деятельность внутри помещений.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении антиковидных мер до 10 марта с некоторыми послаблениями с 15 и 22 февраля. В частности, с 15 февраля разрешена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций для учеников 1-4-х классов. Также возобновилась работа общепита на открытом воздухе, с условием соблюдения санитарных правил открылись театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы.

С 22 февраля в учебные заведения возвратятся ученики 5-11-х классов, а объектам общепита разрешена деятельность внутри помещений при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра, заполняемости не более 50% посадочных мест и использования средств защиты.

При этом до 10 марта закрытыми остаются спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны. Запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты детские игровые центры, компьютерные залы, боулинги, иные развлекательные и досуговые заведения. Помимо этого, запрещена перевозка пассажиров без масок.