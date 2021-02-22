Российские военные в Абхазии продемонстрировали юнармейцам боевую технику

В экскурсии по территории военного соединения ЮВО в Абхазии приняли участие десятки школьников из Сухума и Гудауты, а также юнармейцы из числа детей военнослужащих базы.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Танкисты российской военной базы Южного военного округа в Абхазии продемонстрировали детям из отряда всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" штатные современные технические средства обучения и современные боевые танки Т-72Б3. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В рамках экскурсии по территории воинского соединения юнармейцы ознакомились с мобильным комплексным тренажером МКТ-188А экипажей танков Т-72Б3.

"Уникальность тренажера заключается в возможности одновременной командной подготовки всего экипажа – командира танка, наводчика и механика-водителя", - отмечается в сообщении.

Кроме того, программное обеспечение комплекса формирует виртуальное боевое пространство с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик выбранного района. МКТ-188А одновременно может показывать до 15 различных мишеней, в том числе все существующие модели танков и самоходных артиллерийских установок, на дальностях от 100 до 4000 метров и двигающихся со скоростью до 60 километров в час.

© Foto / пресс-служба ЮВО Российские танкисты ЮВО в Абхазии продемонстрировали юнармейцам боевую технику и современные технические средства обучения

По завершении мероприятия военнослужащие организовали для детей динамический показ современного танка Т-72Б3, включающего движение машины по парку и танкодрому с преодолением препятствий.

В экскурсии по территории военного соединения ЮВО в Абхазии приняли участие десятки школьников из Сухума и Гудауты, а также юнармейцы из числа детей военнослужащих базы.