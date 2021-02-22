Полный комплект: старшие классы возобновили учебу в школах Абхазии

По сообщению Министерства просвещения и языковой политики республики, ученики старших классов возобновили занятия во всех школах Абхазии.

С 22 февраля старшеклассники в Абхазии вернулись за школьные парты, а неделей ранее, разрешили деятельность детских садов и начальной школы. О том, в каких условиях ученики возобновили занятия, какую работу проводят в школах, чтобы обезопасить детей и учителей от коронавирусной инфекции, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Стабильная неделя

Выступая на расширенном совещании с президентом Абхазии 3 февраля министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что учебный процесс в республике возобновится поэтапно, сначала откроются детсады, а в школу вернутся младшие классы, и если эпидемиологическая ситуация будет благополучной, то с 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.

"Согласно распоряжению главы государства и приказу министра просвещения и языковой политики, возобновление учебного процесса было разделено на этапы. На прошлой неделе учеба возобновилась для младших классов школ, и, начиная с сегодняшнего дня, 22 февраля, за парты вернулись старшеклассники по всей стране", - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения и языковой политики.

За прошедшую неделю не были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом как среди учителей, так и среди учащихся, отметили в ведомстве.

"Начиная с 15 февраля, младшие классы начали обучение, и количество детей, вернувшихся к традиционным занятиям, составляет около 90%. В течение прошедшей недели заболевания ни среди учеников, ни среди преподавателей не были выявлены, поэтому, согласно ранее принятому решению, учебу возобновили и старшие классы школ", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что специалисты Минпросвещения во всех районах страны ежедневно проверяют, как соблюдаются меры безопасности в школах Абхазии.

"В классах не должно быть более двадцати детей, поэтому проверятся, как выполняется это требование, а также насколько выполняются условия обеспечения безопасности. До возобновления учебы школам раздали санитарные принадлежности, поэтому школы готовы к учебному процессу с соблюдением санитарных норм", - заметили в Минпросвещения.

Долгожданное событие

Возобновления учебы ждали по всей стране, в средней школе имени Киазима Агрба в селе Джирхуа ученики будут ходить в школу не шесть дней, как во многих других учебных заведениях, а пять. При этом увеличилось количество уроков, в старших классах каждый день их будет по семь, а в младших классах по пять.

"Количество уроков мы увеличили, чтобы успеть освоить учебную программу. Все учителя и ученики вернулись в школу, думаем, что за оставшееся время мы успеем догнать программу. В нашей школе учатся 57 детей", - говорит директор школы Дифа Габниа.

Она также отметила, что, согласно предписаниям, ежедневно до начала уроков все детям измеряют температуру. За прошедшую неделю детей или учителей с высокой температурой или другими признаками коронавируса не было выявлено, подчеркнула Габниа.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении антиковидных мер до 10 марта с некоторыми послаблениями с 15 и 22 февраля. Так, с 15 февраля была разрешена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций для учеников 1-4-х классов. Также возобновилась работа общепита на открытом воздухе, с условием соблюдения санитарных правил открылись театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы.