17:27 22 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.98
  • EUR89.66
Поиск

Пожар произошел в здании частной школы в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
143413
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0d/1031624286.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210222/1031882830/Pozhar-proizoshel-v-zdanii-chastnoy-shkoly-v-Sukhume.html

По предварительной версии МЧС, пожар в школе возник из-за включенного обогревателя.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Пожар произошел накануне поздно ночью в здании частной школы "Альфа" в Сухуме, сообщает МЧС Абхазии. Дым над зданием школы заметила жительница дома по соседству, которая вызвала МЧС.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда Сухума прибыли на место за три минуты. По словам пожарных, пламя охватило одно из помещений на втором этаже школы, затем выгоревший пол этого помещения рухнул на первый этаж, где возник пожар и сильное задымление.

Пожар ликвидировали три пожарных и одно спасательное отделение ПСО по городу Сухум и Сухумскому району.

В результате пожара частично выгорела одна аудитория площадью 24 квадратных метра.

По предварительной версии МЧС, пожар возник из-за включенного обогревателя.

МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения противопожарных мер особенно в период отопительного сезона.

 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Взять дом с собой: перемещение 139-летнего Викторианского дома в Сан-Франциско
В Евпатории началась реконструкция одного из самых больших телескопов в мире
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться