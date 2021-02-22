Пожар произошел в здании частной школы в Сухуме

По предварительной версии МЧС, пожар в школе возник из-за включенного обогревателя.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Пожар произошел накануне поздно ночью в здании частной школы "Альфа" в Сухуме, сообщает МЧС Абхазии. Дым над зданием школы заметила жительница дома по соседству, которая вызвала МЧС.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда Сухума прибыли на место за три минуты. По словам пожарных, пламя охватило одно из помещений на втором этаже школы, затем выгоревший пол этого помещения рухнул на первый этаж, где возник пожар и сильное задымление.

Пожар ликвидировали три пожарных и одно спасательное отделение ПСО по городу Сухум и Сухумскому району.

В результате пожара частично выгорела одна аудитория площадью 24 квадратных метра.

По предварительной версии МЧС, пожар возник из-за включенного обогревателя.

МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения противопожарных мер особенно в период отопительного сезона.