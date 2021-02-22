Специалисты приступили к изучению движения почвы в селе Бедиа ду

Оползень начался в селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января. Из-за оползня пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, две семьи остались без крыши над головой.

CУХУМ, 22 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Госуправление землепользования и кадастра приступило к изучению скорости движения почвы в селе Бедиа ду, рассказал Sputnik начальник ведомства Адамыр Ахуба.

По его словам, к работам приступили еще в субботу 20 февраля. Были установлены специальные маяки.

"Трогать оползневой участок нельзя, отводить воду нужно сверху, к этому приступят уже завтра, люди начнут работать лопатами. Если тронуть оползень, то это может спровоцировать еще большие проблемы", – объяснил он.

В работах по изучению скорости движения почвы задействованы специалисты МЧС, дорожные службы и сотрудники "Абхазберегозащиты". Сколько времени понадобится на изучение пока неизвестно, это зависит в том числе от погодных условий, отметил Ахуба.

В интервью радио Sputnik директор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба отметил, что по итогам совещания, которое состоялось в Министерстве экономики 18 февраля, было решено, что в селе необходимо проложить новую дорогу и построить два деревянных моста.

"Наши сотрудники уже приступили к созданию проекта и составлению сметных работ и должны закончить на этой неделе. Мы готовы работать и при необходимости сразу выедем на участок с техникой", – добавил он.

По словам Тванба, строительные работы обойдутся в 15 миллионов рублей. Для того, чтобы проложить новую дорогу, необходимо будет стесать гору на 700-800 метров.

Как сообщили Sputnik в Министерстве экономики Абхазии, для восстановления движения транспорта в селе Бедиа ду, рассматриваются два варианта – ремонт дороги, которая пострадала в связи с оползнем, а также восстановление старой дороги, которая находится недалеко от оползневого участка.

Оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом произошел 15 января. 16 февраля министр экономики Кристина Озган поручила Управлению капитального строительства совместно с Управлением геологии, геодезии и картографии проработать вопрос возможности привлечения профильного учреждения России для определения оценки подвижности участка, на котором произошел оползень в Ткуарчалском районе.

Также министр дала поручение Государственному предприятию "Берегозащита" по подготовке предложений по обеспечению сообщения между селом Бедиа и городом Ткуарчал по временной схеме и отводу воды от аварийного участка.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.