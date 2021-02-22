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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (23)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться во власти антициклона.

СУХУМ, 22  фев - Sputnik. Во вторник 23 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром возможен слабый дождь, туман. Поздним вечером при прохождении высотного холодного атмосферного фронта с севера возможен дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.

Атмосферное давление высокое.

Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +3°С до +8°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70- 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (23)

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