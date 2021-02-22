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Минюст Абхазии оцифровал данные по индивидуальным предпринимателям и юрлицам

© Sputnik / Руслан Кривобок
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210222/1031884780/Minyust-otsifroval-dannye-po-individualnym-predprinimatelyam-i-yurlitsam.html

В скором времени предпринимателям всех районов Абхазии уже не нужно будет обращаться в центральный аппарат Министерства юстиции для получения выписки из единого реестра.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Министерстве юстиции оцифровали базу данных и создали единые электронные реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщет "Апсныпресс".

© Foto / Министерство экономики РА
Первый шаг: Кристина Озган о цифровизации госуслуг в Абхазии

По словам министра юстиции Анри Барциц, это две из трех программ по цифровизации, которые были запланированы в Минюсте. В настоящее время продолжается работа над третьей программой по цифровизации единой платформой записи актов гражданского состояния и нотариальных действий.

"У нас с командой есть понимание, что нам необходимо двигаться в сторону качественного улучшения нормативно-правовой базы, регулирующей как деятельность самого ведомства, так и ту плоскость, в которой принимают участие наши граждане. То есть создать такие правовые механизмы с помощью цифровых ресурсов, благодаря которым простому гражданину, который часто обращается в подведомственные органы Минюста, будут созданы более благоприятные условия для получения госуслуг", – приводит агентство слова министра юстиции.

Барциц пояснил, что в скором времени предпринимателям уже не нужно будет обращаться в центральный аппарат министерства для получения выписки из единого реестра, так как на основе базы данных этот документ можно будет получить на сайте Минюста. Для этого понадобится лишь заполнить форму с персональными данными.

В электронной справке вместо подписи министра юстиции будет ставиться QR-код, который операционист в банке сможет просканировать и убедиться в подлинности документа.

Министр рассказал, что к работе по оцифровке базы данных были приглашены молодые специалисты, в том числе студенты вузов на волонтерской основе. Была проведена оцифровка данных 24 тысяч индивидуальных предпринимателей и семи тысяч юридических лиц.


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