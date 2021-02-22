В Абхазии пройдет новый конкурс на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба

Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству состоялось в понедельник 22 февраля в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Госкомиссия по монументальному искусству отклонила представленные на конкурс проекты памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и объявила новый открытый конкурс на лучший проект памятника, сообщает пресс-служба Минкульта.

Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству состоялось в понедельник 22 февраля в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

В прошлый понедельник 15 февраля в Центральном выставочном зале открылась экспозиция к конкурсу на памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, где были представлены три конкурсные работы. Все три представленных проекта были скульптурами в полный рост.

с 18:00 15 февраля на сайте Министерства культуры проходило онлайн голосование, которое длилось до 12:00 21 февраля. Об итогах голосования Минкульт не сообщал.

Сроки проведения нового конкурса на лучший проект памятника первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба еще не утверждены.