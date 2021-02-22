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В Абхазии пройдет новый конкурс на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба

© Foto / Официальный сайт Первого Президента РА В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210222/1031885156/V-Abkhazii-proydet-novyy-konkurs-na-luchshiy-proekt-pamyatnika-Vladislvu-Ardzinba.html

Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству состоялось в понедельник 22 февраля в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Госкомиссия по монументальному искусству отклонила представленные на конкурс проекты памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и объявила новый открытый конкурс на лучший проект памятника, сообщает пресс-служба Минкульта.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Экспозицию к конкурсу на проект памятника Владиславу Ардзинба открыли в ЦВЗ

Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству состоялось в понедельник 22 февраля в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

В прошлый понедельник 15 февраля в Центральном выставочном зале открылась экспозиция к конкурсу на памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, где были представлены три конкурсные работы. Все три представленных проекта были скульптурами в полный рост.

с 18:00 15 февраля на сайте Министерства культуры проходило онлайн голосование, которое длилось до 12:00 21 февраля. Об итогах голосования Минкульт не сообщал.

Сроки проведения нового конкурса на лучший проект памятника первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба еще не утверждены.


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