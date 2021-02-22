Хабиб Нурмагомедов планирует провести мастер-класс в Абхазии

Визит действующего чемпиона смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в Абхазию планируется на весну​ этого года.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует посетить Абхазию после нормализации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор фонда "Послы доброй воли Абхазии" Эдгар Гвазава.

По словам Гвазава, Нурмагомедов планирует провести мастер-класс для молодых спортсменов Абхазии и встречу с руководством страны.

Планы по визиту в Абхазию Нурмагомедов обсудил на встрече с основателем движения Послов доброй воли, действительным госсоветником России Иналом Ардзинба.

"Нурмагомедов передал самые добрые пожелания молодежи Абхазии, подрастающему поколению успехов в спорте и не останавливаться на достигнутом", - отметил Эдгар Гвазава.



