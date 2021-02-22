Оперштаб сообщил о 20 новых случаях коронавируса в Абхазии

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии составляет 12700. Выздоровели 12017 человек и 195 скончались.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 193 человека в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 52 человека, у 48 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Ткуарчалской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ - 13, в российском военном госпитале в Сухуме - 18 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.