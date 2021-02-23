Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 февраля

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В среду 24 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи и до полудня из-за небольших перепадов температуры и атмосферного давления местами возможен дождь, туман. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление – 771 миллиметр ртутного столба

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до 8°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.