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Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (24)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится во власти обширного барического поля повышенного давления.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В среду 24 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, с ночи и до полудня из-за небольших перепадов температуры и атмосферного давления местами возможен дождь, туман. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление – 771 миллиметр ртутного столба

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +3°С до 8°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (24)

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