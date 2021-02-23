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Пациентка с коронавирусом скончалась в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1187)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210223/1031891708/Patsientka-s-koronavirusom-skonchals-v-Gudautskom-gospitale-.html

Всего в Абхазии к сегодняшнему дню выявили 12725 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12017 человек, 196 умерли.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончалась пациентка 1949 года рождения с коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Отмечается, что у пациентки также были сопутствующие хронические заболевания.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 250 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 25 из них,

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13, в российском военном госпитале в Сухуме - 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1187)

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