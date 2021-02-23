Жители части Сухума остались без света из-за аварии на подстанции

Авария на подстанции "Синоп" произошла во вторник 23 февраля. На месте аварии ведут ремонтные работы специалисты "Черноморэнерго".

СУХУМ, 23 фев- Sputnik, Асмат Цвижба. Жители района Турбаза в Сухуме остались без света из-за того, что на подстанции "Синоп" вышел из строя фидер, сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

В ведомстве отметили, что специалисты ведут ремонтные работы, но установить точное время подачи света пока не удается.

Все зависит от сложности аварии на подстанции, отметили в пресс-службе.