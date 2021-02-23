Автомобиль пострадал в результате камнепада на Республиканской трассе в Гагре

Камнепад произошел на 18-м километре Республиканской трассы примерно в 19:00 во вторник 23 февраля.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Камнепад произошел на 18-м километре Республиканской трассы в районе села Чагрыпш Гагрского района, рассказал корреспонденту Sputnik помощник главы администрации Гагрского района Батал Берзения.

"В результате камнепада пострадала одна машина, водитель которой направлялся на границу Псоу с мандаринами. С самим владельцем транспорта все в порядке", - отметил Берзения.

Он также добавил, что в разборе завала задействованы коммунальные службы района и необходимая техника. Движение на дороге восстановлено. Камнепад произошел примерно в 19:00 во вторник 23 февраля.