Более пяти миллиардов рублей перевели физлица из Абхазии в 2020 году

В среднем физические лица переводили зарубеж из Абхазии около 26 тысяч рублей, а средняя сумма входящего перевода в 2020 году составила 21,9 тысячи.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Физические лица перевели 5 миллиардов 442 миллиона рублей из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья через системы денежных переводов - "Contact", "Золотая Корона", "Юнистрим" в 2020 году, об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.

Эти показатели на 0,6% меньше, чем за 2019 год.

Переводы в Россию составили 4 миллиарда 352 миллиона рублей или 80,0% от общего объема переводов.

Объем переводов в страны Средней Азии за 2020 год составил 596,8 миллиона рублей, это 11,0% от общей суммы: в Узбекистан – 450,7 миллиона (8,3%), Таджикистан – 141,3 миллиона (2,6%).

Денежные переводы в Турцию за 2020 год составили 358,4 миллиона рублей или 4,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета.

При этом в Абхазию за 2020 год было переведено физлицами через системы денежных переводов без открытия счетов 932,3 миллиона рублей, эта сумма увеличилась по сравнению с 2019 годом на 1,2%.

Из России в Абхазию через переводы поступило 856,1 миллиона рублей или 91,8% от общей суммы. Из стран СНГ - 41,0 миллион рублей, или 4,4% общей величины переводов в республику за 2020 год.

Чаще всего физические лица для совершения переводов из Абхазии пользовались системой "Contact", это 80,0% всех денежных переводов из Абхазии, и 32,8% от объема входящих денежных переводов.

А вот при переводах в Абхазию лидирующую позицию занимает платежная система "Золотая Корона".