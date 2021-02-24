Военных медиков госпиталя Минобороны России в Сухуме наградили медалями

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа в День защитника Отечества наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами Минобороны Абхазии за помощь в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба ЮВО.

На церемонии награждения присутствовали заместитель руководителя администрации президента Республики Абхазия Джансух Нанба, вице-премьер Республики Абхазия Сергей Пустовалов, заместитель министра обороны Республики Абхазия Нодар Авидзба, советник Посольства России в Абхазии Владислав Нечипоренко.

Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

С 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В настоящее время в стационаре под постоянным наблюдением российских военных врачей менее 20 пациентов с COVID-19.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более трех тысяч жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено 5195 ПЦР-тестов.