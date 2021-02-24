Новый конкурс "Гордость Абхазии" проведут в 2021 году

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Новый конкурс "Гордость Абхазии" будет проведен в 2021 году, если позволит эпидемиологическая ситуация, сказал в интервью "Апсныпресс" действительный государственный советник России, автор проектов "Будущее Абхазии", "Гордость Абхазии" и "Послы доброй воли" Инал Ардзинба.

Ардзинба отметил, что по итогам первого конкурса "Гордость Абхазии" появилась группа молодых людей, способных добиваться ярких результатов в стране, отстаивать ее интересы на международной арене.

"В любом случае это социальный лифт, который должен работать на системной основе. Таким он и задумывался. "Гордость Абхазии" – это пример новой модели приема на государственную службу. Во всем мире все активнее применяются открытые, конкурентные технологии подбора специалистов, и это позволяет повысить качество государственного управления", - сказал он.

Ардзинба напомнил, что для улучшения имиджа Абхазии в России и на международной арене в целом было сформировано движение "Послы доброй воли Абхазии", в которое входят известные государственные деятели, артисты. С другой стороны, важно культивировать благотворительность внутри страны.

"Этим занимается абхазская часть послов. Я рад, что у нас в Абхазии появилось множество благотворительных фондов и организаций", - заметил он.

Ардзинба поделился мнением и о развитии социальной платформы "Будущее Абхазии".

"Будущее Абхазии" — это общественная организация, имеющая соответствующую официальную регистрацию. Дальнейший статус этой организации молодежь определит сама. Социальная платформа создана, чтобы помогать молодежи с различными стажировками, с поступлением в российские вузы. Платформа "Будущее Абхазии" объединяет всех участников конкурса молодых управленцев, и в итоге она должна помочь молодым людям более активно участвовать в жизни страны", - сказал он.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Проект "Гордость Абхазии" завершился 25 августа 2020 года. Победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн-голосования.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.