Открылась экспозиция конкурсных проектов на создание памятника Сергею Багапш

Выставка конкурсных работ на создание памятника второму президенту Абхазии продлится в Сухуме до 3 марта.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Экспозиция конкурсных проектов памятников второму президенту Абхазии Сергею Багапш открылась в Центральном выставочном зале Союза художников в среду 24 февраля.

"В конкурсе принимают участие десять проектов, девять из которых связаны с Сухумом, один - с Очамчырой. Будет определен лучший памятник для установления на площади имени Сергея Багапш. Также памятник будет установлен на площади перед администрацией Очамчырского района", - сказал министр культуры Абхазии Гудиса Агрба.

Все желающие могу посетить Центральный выставочный зал Союза художников, чтобы оценить представленные работы, отметил он.

"Третьего марта Государственная монументальная комиссия проведет заседание, где будет выбран лучший проект. В Госкомиссию входит 14 человек - это скульпторы, художники, профессионалы в своем деле", - сказал Агрба.

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 9 © Sputnik / Марианна Кубрава Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ

Кроме того, на сайте Министерства культуры пройдет онлайн голосование представленных конкурсных работ, итоги будут приравнены к одному голосу участника конкурсной комиссии, проинформировал министр.

Член конкурсной комиссии Нугзар Логуа отметил, что представленные работы выполнены с хорошим вкусом.

"Радует, что в конкурсе приняли участие молодые архитекторы и дизайнеры, они использовали новые методы и формы. Думаю, что из представленных проектов есть что выбрать", - сказал он.

Конкурс на памятники второму президенту был объявлен 1 июля 2019 года. Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.