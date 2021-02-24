Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 февраля

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +9°С.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В четверг 25 февраля в Абхазии будет переменная облачность, ночью возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер - 1-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.