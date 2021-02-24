Вице-президент Абхазии рассказал о задачах Общественного совета при президенте

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В работе Общественного совета при президенте должно быть меньше политики, его работа должна быть направлена на решение сложных задач, стоящих перед государством, сказал в интервью радио Sputnik вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

"Это социальное направление, вопросы безопасности, состояние дел во внешней политике, думаю, что Общественный совет станет площадкой, где будут решаться эти вопросы", - подчеркнул он.

Вице-президент отметил, что на организационное совещание по созданию общественного совета были приглашены все политические партии и общественные организации, большинство из которых присутствовало на встрече.

"Председательствовать в совете будет президент страны, члены совета будут собираться раз в три месяца, однако вчера Сократ Рачевич Джинджолия внес предложение о том, чтобы совет собирался тогда, когда это сочтут необходимым его представители, мы обдумаем, и это предложение и доведем его до президента", - сказал Бадра Гунба.

По словам вице-президента, политические партии и общественные организации положительно восприняли создание совета.

"Есть партии, которые будут проводить совещания внутри своих организаций для того, чтобы решить вступят они в Общественный совет при президенте или же откажутся от участия. Но я бы хотел бы отметить, что если все организации войдут в совет, то решать государственные проблемы станет легче", - отметил он.

Среди основных задач совета значатся:

проведение консультаций;

выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам жизни страны;

обеспечение конструктивного диалога между представителями политических партий и общественных организаций и властями;

рассмотрение и подготовка рекомендаций к наиболее актуальным законопроектам, а также прогнозирование их политических и социально-экономических последствий;

изучение социально-экономической и общественно-политической ситуации и выработка соответствующих предложений главе государства.

"Со своей стороны мы будем прилагать все усилия, чтобы решать проблемы внутренней политики, ситуации в области экономики. Конституция и законы дают нам возможность проводить эту работу, но мы хотим это делать с учетом мнений людей, у которых есть опыт работы государственного строительства. Всегда полезнее говорить и решать вопросы за столом, к этому мы готовы", - заметил Бадра Гунба.

Совет имеет право участвовать в выработке решений органов исполнительной власти по вопросам, затрагивающим интересы общественных организаций, политических партий и иных институтов гражданского общества, распространять информацию о своей работе и запрашивать необходимую информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, привлекать независимых экспертов.