Над пропастью в объезд: почему жители Нижней Эшеры ходят окольными путями

В марте прошло года в поселке Шицкуара из-за оползня обвалился участок центральной трассы. Пропасть у въезда в поселок есть до сих пор, а путей решения проблемы нет. Подробнее читайте в материале Sputnik.

Как оказалось, оползни в Абхазии - дело нередкое. После репортажа о проблеме в селе Бедиа ду в Sputnik стали поступать сообщения от жителей сел Куланырхуа, Анхуа и Нижней Эшеры, которые рассказывали о тех же природных катаклизмах, с последствиями которых они вынуждены мириться уже много лет.

Асмат Цвижба, Sputnik

Обещать - не значит исправить

Со съемочной группой мы отправились в поселок Шицкуара в Нижней Эшере, где еще в марте 2020 года обрушилась часть автомобильной дороги, протяженностью более десяти метров, куда провалился автомобиль. К счастью, водитель не пострадал, автомобиль из пропасти достали. Но сама пропасть до сих пор является местной "достопримечательностью". Перед ней разложены булыжники, видимо, на случай, если на дороге появится очень невнимательный водитель.

Пока наш оператор "любовался" внутренним содержанием пропасти, рядом остановился местный житель Гурам Тарба. По его словам, чиновники один за другим приезжали, обещали исправить ситуацию, но дело заканчивалось разговорами.

"Крестьянину в селе много не нужно, только чтобы был свет, вода и нормальные дороги. А у нас ни воды нормальной, особенно летом, ни света из-за майнинга, и дороги нет", - поделился Тарба.

В поселке живут около 200 семей, сейчас жителям приходится ездить по объездной неасфальтированной трассе, это занимает намного больше времени. К тому же такие "ралли" ежедневно под силу только внедорожникам.

Общественного транспорта в селе с недавнего времени нет. Водитель то ли заболел, то ли просто перестал работать после обвала. Есть только школьный автобус, который отвозит детей в близлежащие школы.

То есть те, у кого своего транспорта и вовсе нет, вынуждены по объездной дороге добираться до центральной трассы. Шансы дойти до работы или рынка чистыми после дождя практически равны нулю.

По словам местного жителя Эдуарда Авидзба, до недавнего времени сельчане пытались все же обойти пропасть и добраться до трассы коротким путем.

Оползень в поселке Шицкуара © Sputnik / Акоп Кущян

Оползень в поселке Шицкуара © Sputnik / Акоп Кущян

Оползень в поселке Шицкуара © Sputnik / Акоп Кущян 1 / 3 © Sputnik / Акоп Кущян Оползень в поселке Шицкуара

"Соседка рассказала, что пыталась недавно перейти и чуть не упала в этот обрыв", - сказал он.

Примерно в ноябре-декабре 2020 года оползневый участок попытались засыпать щебенкой, но ситуацию исправить не удалось, природа вновь взяла свое.

"Я подошел к рабочим, сказал, что так не выйдет. Яму нужно чем-то перегородить, поставить опоры. Мне сказали, что все будет нормально, высыпали 50-60 машин. Дней десять поездили машины, и все вновь обвалилось", - рассказал Авидзба.

Дорогая пропасть

По словам главы администрации села Нижняя Эшера Тамары Эзугбая, при обвале участка дороги специалисты оценили восстановительные работы в два миллиона рублей. Такой суммы в бюджете района нет.

"Мы тоже писали письмо главе администрации Сухумского района Алхасу Читанава. Вроде, хотели что-то сделать, начали засыпать щебенкой, но так ничего и не получилось. Это было где-то в октябре-ноябре, с тех пор ничего не происходит", - рассказала она.

Однако, по информации главы Сухумского района Алхаса Читанава, ремонтные работы обойдутся в несколько раз дороже – более десяти миллионов рублей. Смета, составленная Управлением капитального строительства, по его словам, находится на экспертизе, но районный бюджет такую сумму не осилит, поэтому будет необходима дотация из республиканского бюджета.

А пока жители Шицкуары вынуждены ходить окольными путями.