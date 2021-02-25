Операция в гостинице: как проходит акция по стерилизации животных в Гудауте

О том, как население страны отреагировало на акцию по "льготному" тарифу, в каких условиях проходят операции и как врачи успокаивают своих пациентов, а также почему собак и кошек стерилизуют не в ветклинике, а в гостинице, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

В очереди на операцию

Евгений из Сухума привез на стерилизацию в Гудауту трех кошек и собаку Тори гончей породы, которая прошлым летом родила десятерых щенят, двое из которых умерли сразу после появления на свет. Пополнение в доме лишили Евгения сна. Пока они не подросли, он просыпался каждую ночь и кормил их. Пристроить хвостатых тоже было нелегко. К этой задаче подключилась вся семья.

"В итоге мы для всех нашли хозяев, но каждому встречному не отдавали. Передавали только в надежные руки, кого мы знали и в ком были уверены", - поделился он.

Стоимость стерилизации по акции для домашних собак – одна тысяча рублей. По словам Евгения, он готов отдать любые деньги, лишь бы ему снова не пришлось пройти через все это.

Любовь к животным, как рассказал Евгений, ему привил отец. Мужчина признался, что не может смотреть на то, как страдают беззащитные животные, и никогда не прогоняет тех, кто попросился в дом. Стремление многих завести породистых собак, не вникая в то, как их правильно воспитывать, как за ними ухаживать и дрессировать, он не разделяет. Нередко такие хозяева, не справившись с питомцами, избавляются от них, просто выбрасывают их на улицу. При правильном воспитании этого можно было бы избежать.

Во время беседы с корреспондентом Sputnik Евгений вспомнил одну из таких историй. Много лет назад у него был питбуль, который считается одной из наиболее опасных для детей породой, но на деле все было иначе.

© Sputnik / Бадри Есиава Стоимость стерилизации по акции для домашних собак – одна тысяча рублей

"Помню, когда моя дочь была еще маленькой, мы ходили на море. Она плавала, а собака не отводила от нее взгляда. Следила, все ли с ней в порядке. В один из таких дней мимо проплывал катер, и поднятая им волна на насколько секунд закрыла видимость. Собака вырвалась из моих рук и прыгнула в воду, хотя она не любила воду. Подплыла к дочери, схватила зубами ее круг и притащила к берегу", - рассказал трогательную историю Евгений о своем любимом питбуле, которого отравили, как он сам сказал, "хорошие люди".

Беспородные собаки, уверен Евгений, ничем не хуже породистых. Ему известно немало примеров, когда "непрестижные" собаки умнее и полезнее собак с "аристократическими" генами.

Кошку по кличке Соня, которую привезли на процедуры в утепленной переноске, нашли туристы в Гагре два года назад. Так как гости страны не могли увезти найденыша с собой, они попросили Марину приютить котенка в магазине, где она работала. Сезон закончился, а желающих взять к себе Соню так и не нашлось.

© Sputnik / Бадри Есиава Стерилизация – это единственный эффективный способ борьбы с бродячими животными

"У нее болели глазки, но мы ее вылечили. Когда лето закончилось, все вместе поехали домой в Лыхны. Соня очень умная и воспитанная. Перед тем как зайти в дом, она вытирает лапки о коврик. Ловит мышей, крыс и кладет их на видном месте. Выходишь утром, а там "подарок", - поделилась чертами характера своего питомца Марина.

За полтора года Соня окотилась два раза. Часть ее потомства осталась жить с ней, а большую часть раздали знакомым семьи Марины.

Марина по специальности ветеринар, и, по ее мнению, стерилизация, кастрация животных – это единственный эффективный способ борьбы с бродячими животными. К отстрелу, который нередко практикуется в Абхазии, она относится с резкой критикой. Считает этот метод жестоким и нерезультативным.

Безымянную собачку доставили на операцию с "почестями" - на переднем пассажирском сиденье автомобиля. Имени у дворняжки нет, так как ее временные "опекуны" не теряют надежду найти ей постоянных хозяев.

"Ее мама жила на вокзале, там ее увидел мой супруг. Он ходил туда и кормил ее. Как-то раз собака пошла за ним и осталась у нас дома. За два года она нам родила 16 щенков. Всех раздали, кроме этой девочки. Несколько месяцев назад мы стерилизовали маму, теперь ее надо", - рассказала Августина.

Из Сибири и Индии в Абхазию

Стерилизация животных проводится в одной из гостиниц Гудауты, так как в местной ветклинике нет необходимых условий для такой масштабной акции. Как рассказала зоозащитник Мака Пилия, владелица этого туробъекта Татьяна Ивашкина сама занимается спасением животных и с удовольствием предоставила медикам не только жилье, но и рабочее помещение.

Корреспонденту Sputnik позволили ненадолго пройти в импровизированную операционную и посмотреть своими глазами, что там происходит. В комнате размером примерно четыре на четыре метра расположились два операционных стола, большие фонари над ними освещали "пациентов", а на длинном столе рядом едва хватило места для препаратов. На полу лежали собаки и кошки, уже прошедшие процедуру стерилизации, накрытые одеялом с головой. Как объяснили медики, это нужно для того, чтобы они не пугались происходящего вокруг, так как действие анестезии проходит не сразу, и животным может что-то привидеться.

Белоснежной Торе, за которую переживали на улице Евгений и его дочь Олеся, тоже было неспокойно. В отличие от неизвестной мне черной кошки, мирно лежащей на одеяле в состоянии "эйфории", Тори изредка скулила. Успокаивали ее медики лаской и нежным поглаживанием живота.

© Sputnik / Бадри Есиава Для стерилизации в Абхазию прибыли трое медиков

Для того чтобы помочь местным жителям снизить количество бездомных собак и кошек, в Абхазию прибыли трое медиков – это участники проекта "Сибирь-Индия", которые уже 12 лет осуществляют подобные акции в России и Индии за счет средств из пожертвований.

"В Москве есть приют для собак, руководители которого знакомы с Макой Пилия и знали о том, какая в Абхазии ситуация с бездомными животными. Они нас познакомили, и мы решили расширить границы нашего проекта. Насколько мне известно, Мака уже три-четыре года работает в этом направлении и, видя то, какая обстановка у вас сейчас, я понимаю, что раньше было намного ужаснее", - рассказала руководитель проекта София Асоченко.

Прием начинается в 7:00 и - "до победного". За первый день акции российские ветеринары простерилизовали 25 животных – 11 собак, 13 кошек и одного кота. Если ничего не помешает, медики рассчитывают принять до 150 животных за время акции.

Помимо того, что после стерилизации животные не будут давать ненужный людям приплод, подчеркнула Асоченко, эта операция продлевает им жизнь и обостряет их природные инстинкты. Она опровергает мнение некоторых любителей охоты о том, что после этой процедуры собаки утратят свои навыки.

"Я слышала такие разговоры, но это чушь. Инстинкт охотника не живет в каком-то определенном органе, это заложено в генах. Если в генах собаки уже заложены хорошие охотничьи данные, то после стерилизации она будет еще лучше охотиться, потому что ей уже не надо будет вынашивать потомство и выкармливать его. Это как у женщин – ей что, есть дело до охоты, когда у нее родились дети? Нет, она думает только о них", - уверена медик.

Ветеринар также дала несколько советов для хозяев собак, которые планируют простерилизовать своих питомцев. Противопоказания к наркозу существуют в случаях, когда у животного есть проблемы с сердцем, заболевание эпилепсией, также нельзя проводить эту процедуру в период течки, так как животное во время операции может потерять слишком много крови.

Период восстановления так же, как и у людей, зависит от физиологических особенностей животного. Некоторые приходят в себя через несколько часов после операции, а некоторым на это может понадобиться более длительный срок. В обязательном порядке медики рекомендуют держать своих подопечных после операции в сухом и теплом помещении, не позволять им бегать, прыгать пока не заживут раны.

Психолог по образованию София Асоченко, которая успела побывать инструктором по йоге, специалистом по рекламе и маркетингу, также поделилась своей историей о том, с чего все начиналось. Она, как человек, который не приемлет жестокого обращения с животными и не в состоянии пройти мимо животных, которые нуждаются в спасении, 12 лет назад стала волонтером в своем городе Новосибирске.

"Я занялась этим, потому что хочу увеличивать количество счастья в мире. Смотреть на то, как страдают живые существа, психически здоровый человек не может. Чье-то сердце настроено на помощь детям, на спасение лесов и морей, а мое сердце – на помощь животным. Я абсолютно уверена, что наша планета создана для счастья, и только люди портят все это", - поделилась философским взглядом на проблему Асоченко.

Чтобы выполнить поставленную перед собой задачу, приходится многим жертвовать, добавила она. София подолгу не бывает дома, но ее супруг и дети с пониманием к этому относятся и поддерживают ее, рассказала она.

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Свои плоды приносят старания участников проекта "Сибирь-Индия" в Новосибирске, где, по словам Асоченко, люди стали больше обращать внимание на проблемы с животными и протягивать им руку помощи. Также существенно сократилось количество бездомных животных на улицах этого города, но в целом по России эта проблема все еще в острой фазе.

Зоозащитник из Гудауты Мака Пилия не скрывает своей радости по поводу того, что удалось реализовать этот проект. Она призналась, что довольна качеством работы российских специалистов и отношением к своим пациентам.

"Они работают, не жалея себя. Например, вчера мы разошлись примерно в 21:00. После операции бездомных собак нельзя сразу выпускать на улицу, и мы ждали, пока они полностью выйдут из наркоза. Желающих прооперировать своих питомцев очень много, но я боюсь, что медики не выдержат такой объем. К нам приезжают не только из Гудауты, но также были из Очамчыры, Сухума, Гагры, на днях должны приехать из Гала", - рассказала она.

Ко второму дню акции список "очередников" состоял примерно из 50 собак и 40 кошек. Пилия предположила, что такая реакция населения, скорее всего, связана с низкой ценой на стерилизацию. Если обычно за такую процедуру в ветклиниках берут по две-три тысячи рублей в зависимости от веса животного, то сейчас стерилизация стоит всего одну тысячу рублей за любую собаку. Стоимость операции на кошек не изменилась с последних акций - 500 рублей.

Пилия подчеркнула, что такая ставка символическая, и она даже не окупает стоимости препаратов, не говоря уже о перелете медиков, питании и стоимости самой работы.