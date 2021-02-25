Суд рассмотрит вопрос заключения под стражу Цкуа в новом составе

Аслан Цкуа обвиняется в рамках уголовного дела против руководства Республиканской больницы в пособничестве в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда направила на судебное рассмотрение в новом составе в Сухумском городском суде вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу Аслана Цкуа. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Цкуа подозревается в пособничестве в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

13 февраля постановлением Сухумского городского суда было решено не назначать Цкуа меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Согласно оглашенному постановлению Сухумского городского суда от 13 февраля 2021 года в материалах дела, представленных в суд в обоснование избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, отсутствуют данные, свидетельствующие о причастности А.Цкуа к инкриминируемому ему преступлению, а также достоверные данные указывающие на необходимость его изоляции, что согласно уголовно-процессуальному законодательству исключает избрание меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщалось на сайте суда.

Кассационная коллегия, признав незаконным постановление Сухумского суда, отменила его.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. По версии следствия, главный врач больницы заключил незаконный договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа, а заместитель главврача подстрекал к совершению правонарушения.

5 февраля в Сухумском городском суде началось судебное слушание, на котором рассмотрели жалобу адвокатов Апполона Гургулия и Георгия Воуба. Они не были согласны с постановлением следователя Генпрокуратуры Наура Кирия о возбуждении уголовного дела в отношении их клиентов и сочли это обстоятельство незаконным. Сторона обвинения оспаривала такую позицию и привела свои доводы.

В пятницу 19 февраля Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба признал уголовное дело в отношении Гургулия и его заместителя Воуба, а также индивидуального предпринимателя Аслана Цкуа законным и обоснованным.