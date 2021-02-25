Второй отвод: Верховный суд продолжил рассмотрение дела Анзора Тарба

Первое заседание Кассационной коллегии по уголовным судам Верховного суда Абхазии по рассмотрению факта смерти заключенного Анзора Тарба в здании МВД состоялось 2 февраля. Судьи приняли решение об отводе от рассмотрения дела судьи Романа Кварчия.

СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия по уголовным судам Верховного суда Абхазии приняла решение об отводе судьи Мимозы Цушба от рассмотрения кассационного представления Генеральной прокуратуры и жалобы потерпевших на решение Сухумского городского суда по делу о смерти заключенного Анзора Тарба в здании МВД республики.

На отводе судьи Цушба настояла сторона защиты, так как, по словам адвокатов, родная племянница судьи, старший следователь следственного управления Генеральной прокуратуры, входила в следственную группу по расследованию дела Тарба. По мнению защиты, родственную связь между судьей и следователем Цушба можно рассматривать как обстоятельства, исключающие участие судьи в процессе.

Судья Мимоза Цушба подтвердила, что ее племянница действительно работает следователем следственного управления Генеральной прокуратуры, но подчеркнула, что она не участвовала в расследовании дела Тарба, а принимала участие в следственных действиях по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении свидетеля по делу Тарба, сотрудника МВД Аслана Сангулия. Свой отвод судья сочла необоснованным.

Такой же позиции придерживались сторона гособвинения и адвокаты потерпевших Миланы и Аиды Тарба. Прокурор Эльвира Хазириши отметила, что дело по факту смерти Анзора Тарба было соединено в одно производственное дело с уголовным делом по факту причинения вреда здоровью еще одному потерпевшему Нугзару Папава, в котором и был фигурантом свидетель Аслан Сангулия. Два дела были соединены в одно производство, так как в обоих случаях фигурантами были одни и те же лица.

Однако, по словам Хазириши, следователь Цушба не принимала участия в уголовном деле в отношении Анзора Тарба и не проводила следственных или процессуальных мероприятий, а участвовала лишь в уголовном процессе в рамках дела Аслана Сангулия. Уголовное дело в отношении Сангулия было прекращено из-за примирения сторон.

Несмотря на доводы стороны гособвинения, адвокаты защиты настояли на отводе, так как следователь Цушба, по их информации, осматривала все восемь томов рассматриваемого уголовного дела и обладает всей информацией.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

Фигурантами дела о халатности и превышении должностных полномочий, возбужденного после гибели заключенного Тарба в здании Министерства внутренних дел, стали сотрудники МВД Абхазии Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.

10 ноября 2020 года Сухумский городской суд во главе с судьей Инаром Кварчия вынес оправдательный вердикт всем обвиняемым в деле, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Также суд постановил, что из-за сотрудников Генеральной прокуратуры Абхазии, которые не в полной мере реализовали свои полномочия при расследовании дела, были утеряны важные вещественные доказательства.

13 ноября Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерено обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.

На первом заседании Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии 2 февраля было принято решение об отводе судьи Романа Кварчия. На этом настояла сторона гособвинения, так как 10 ноября 2020 года оправдательный приговор подсудимым Аутлеву, Кулову, Джикирба и Чедия вынес судья Сухумского суда Инар Кварчия. Так как Инар и Роман Кварчия однофамильцы, то при рассмотрении дела последний может быть прямо или косвенно заинтересованным лицом, что является основанием для его отвода.