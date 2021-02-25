Объявлен новый победитель конкурса по разработке туристического бренда Абхазии

Всего для участия в конкурсе поступило 54 макета, из которых жюри отобрали десять работ, затем они были выставлены на голосование на сайте ведомства.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Министерство туризма Абхазии выбрало победителя конкурса на разработку туристического бренда республики в четверг, 25 февраля.

В среду, 24 февраля, состоялась презентация пяти проектов, которые были отправлены на доработку.

Три логотипа презентовала инициативная группа "Ҳара Ҳақалақь" (наш город – ред.). Один проект был представлен молодым дизайнером Ариной Чкадуа, а также сотрудник Министерства туризма Саид Аршба презентовал жюри доработанный логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который выиграл прошлое голосование.

По итогам голосования членов жюри победителем стал один из логотипов инициативной группы "Ҳара Ҳақалақь", который набрал наибольшее количество голосов.

© Foto / пресс-служба Министерства по туризму Туристический логотип

22 января Министерство туризма Абхазии подвело итоги конкурса на разработку туристического бренда республики. По итогам голосования членов жюри, победителем стал логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который к тому же набрал наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Однако жюри сошлось во мнении, что макет бренда должен быть доработан.

Больше всего обсуждение вызвало изображение мандарина, представленное в логотипе. Некоторые члены жюри отметили, что мандарин – слишком банальная ассоциация, и необходимо делать акцент на историко-культурном наследии Абхазии, другие сочли, что цитрус вполне подходит для бренда, так как он уже ассоциируется с республикой и вызывает приятные впечатления.

Итоги конкурса вызвали бурное обсуждение в обществе. Профессиональное сообщество и простые жители выступили против отобранного макета туристического бренда. Поэтому было решено провести повторное голосование по выбору туристического бренда республики.

Министерство туризма совместно с представителями профессионального сообщества дизайнеров пришли к решению, помимо победившего макета, выбрать еще четыре логотипа, которые были представлены ранее в числе 54 проектных работ, и провести еще одно голосование среди членов жюри.