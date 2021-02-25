Объявлен новый победитель конкурса по разработке туристического бренда Абхазии

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Министерство туризма Абхазии выбрало победителя конкурса на разработку туристического бренда республики в четверг, 25 февраля.
В среду, 24 февраля, состоялась презентация пяти проектов, которые были отправлены на доработку.
Три логотипа презентовала инициативная группа "Ҳара Ҳақалақь" (наш город – ред.). Один проект был представлен молодым дизайнером Ариной Чкадуа, а также сотрудник Министерства туризма Саид Аршба презентовал жюри доработанный логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который выиграл прошлое голосование.
По итогам голосования членов жюри победителем стал один из логотипов инициативной группы "Ҳара Ҳақалақь", который набрал наибольшее количество голосов.
22 января Министерство туризма Абхазии подвело итоги конкурса на разработку туристического бренда республики. По итогам голосования членов жюри, победителем стал логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который к тому же набрал наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Однако жюри сошлось во мнении, что макет бренда должен быть доработан.
Больше всего обсуждение вызвало изображение мандарина, представленное в логотипе. Некоторые члены жюри отметили, что мандарин – слишком банальная ассоциация, и необходимо делать акцент на историко-культурном наследии Абхазии, другие сочли, что цитрус вполне подходит для бренда, так как он уже ассоциируется с республикой и вызывает приятные впечатления.
Итоги конкурса вызвали бурное обсуждение в обществе. Профессиональное сообщество и простые жители выступили против отобранного макета туристического бренда. Поэтому было решено провести повторное голосование по выбору туристического бренда республики.
Министерство туризма совместно с представителями профессионального сообщества дизайнеров пришли к решению, помимо победившего макета, выбрать еще четыре логотипа, которые были представлены ранее в числе 54 проектных работ, и провести еще одно голосование среди членов жюри.