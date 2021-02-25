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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (26)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +9°С.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В пятницу 26 февраля в Абхазии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер - 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С,  днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (26)

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