Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 февраля

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +9°С.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В пятницу 26 февраля в Абхазии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер - 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.