17:03 25 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR89.50
Поиск

Уволен помощник депутата, перевозивший оборудование для добычи криптовалют

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/03/1031764927.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210225/1031903966/Uvolen-pomoschnik-deputata-perevozivshiy-oborudovanie-dlya-dobychi-kriptovalyut.html

Запрет на ввоз в Республику Абхазии оборудования для добычи криптовалют был введен до 1 июня 2021 года.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Помощник депутата, незаконно перевозивший оборудование для добычи криптовалют, освобожден от должности. Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания  Абхазии.

"Действительно парламентская служебная машина, находившаяся на ремонте в городе Сочи, была задержана при пересечении государственной границы на КПП "Псоу", следуя на территорию Республики Абхазия. В момент задержания за рулем автомобиля находился помощник депутата Парламента. В настоящее время он освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее, председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция сообщил, что недавно на границе была задержана служебная депутатская машина, в которой изъяли семь аппаратов для добычи криптовалют. По его словам, один аппарат практически выполняет работу 6-7 аппаратов старого поколения.

"Сейчас существуют аппараты с водяным охлаждением. Люди побогаче переходят на такие аппараты. Они бесшумно работают", - сказал он.

Хеция также подчеркнул, что около 6600 майнинг-аппаратов в последнее время вывезено из Абхазии. По его словам, никто не чинит препятствия гражданам их вывозить.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки
Объезжая проблемы: оползень не дает жителям Шицкуары добраться домой
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться