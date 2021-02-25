Уволен помощник депутата, перевозивший оборудование для добычи криптовалют

Запрет на ввоз в Республику Абхазии оборудования для добычи криптовалют был введен до 1 июня 2021 года.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Помощник депутата, незаконно перевозивший оборудование для добычи криптовалют, освобожден от должности. Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания Абхазии.

"Действительно парламентская служебная машина, находившаяся на ремонте в городе Сочи, была задержана при пересечении государственной границы на КПП "Псоу", следуя на территорию Республики Абхазия. В момент задержания за рулем автомобиля находился помощник депутата Парламента. В настоящее время он освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее, председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция сообщил, что недавно на границе была задержана служебная депутатская машина, в которой изъяли семь аппаратов для добычи криптовалют. По его словам, один аппарат практически выполняет работу 6-7 аппаратов старого поколения.

"Сейчас существуют аппараты с водяным охлаждением. Люди побогаче переходят на такие аппараты. Они бесшумно работают", - сказал он.

Хеция также подчеркнул, что около 6600 майнинг-аппаратов в последнее время вывезено из Абхазии. По его словам, никто не чинит препятствия гражданам их вывозить.