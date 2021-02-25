Посол России в Абхазии наградил грамотами медиков мобильного госпиталя

Мобильный госпиталь Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября для увеличения коечного фонда республики и оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджида Магомедова и его заместителя Р.А.Курбанова наградили почетными грамотами за самоотверженный труд в борьбе с распространением COVID-19 в Абхазии.

Грамоты лично вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин.

Глава дипмиссии поблагодарил руководство медучреждения за своевременную и высококвалифицированную помощь российских военных медиков, работа которых помогла выправить санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, а также позволила снять часть нагрузки с Гудаутского ковид-госпиталя.

Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

© Foto / Facebook/Посольство России в Абхазии Посольстве России в Абхазии состоялась церемония награждения почетными грамотами начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России

С 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В настоящее время в стационаре под постоянным наблюдением российских военных врачей менее 20 пациентов с COVID-19.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более трех тысяч жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено 5195 ПЦР-тестов.