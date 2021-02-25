Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 32 человек из 190 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Пациент 1950 года рождения с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Гудаутском ковидном центре 24 февраля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 39 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 11 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 14, в российском военном госпитале в Сухуме - 11 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12777 человек. Зарегистрировано 197 летальных случаев. Выздоровели 12112 человек.