Последний "рывок": как продвигается ремонт парка Ольденбургского в Гагре

Ремонтно-восстановительные работы в парке принца Ольденбургского в Гагре начались в октябре 2017 года в рамках Инвестиционный программы, и на сегодняшний день там производится заключительный этап проекта.

О том, на какой стадии ремонта находятся гагрская колоннада, набережная и парк принца Ольденбургского, как на изменения реагируют гости страны и местные жители, какая участь настигла "золотых" амуров, а также каким предстанет субтропический парк после завершения работ, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Нежная" колоннада

Реставрация гагрской колоннады на завершающей стадии, но она все еще огорожена забором из профнастила и скрыта от глаз пассажиров проезжающих мимо автомобилей. Тем, кому не терпится посмотреть, какой стала визитная карточка курортного города, ничего не мешает пройти к объекту и вынести свой вердикт о том, насколько удачным оказался проект.

Мария из Подмосковья в последний раз была в Абхазии пять лет назад, еще до начала ремонтно-восстановительных работ в парке имени принца Ольденбургского в Гагре. Местная достопримечательность – колоннада тогда предстала перед ней не в очень "парадной" форме, но общая архитектурная палитра ей все равно пришлась по душе.

"Место само по себе очень интересное и красивое, но пять лет назад было видно, что оно нуждается в ремонте. Сейчас все иначе. Фонтан заработал, все покрашено, кажется, плитка новая. В целом, очень приятно здесь находиться", - поделилась впечатлениями Мария.

Гостья из Туапсе Лариса вместе с семьей приехала на отдых в Абхазию всего на один день. По пути к Рице они решили остановиться у колоннады, чтобы сделать несколько фотографий на память. Больше всего ее привлекли отделанный голубоватой мозаикой фонтан и выбор реставраторов бежевого цвета в сочетании с белым для покраски колонн. Эти цвета Лариса назвала нежными и успокаивающими.

Фонтан с фигурой голубя посередине уже забил тонкими струями воды. Последние штрихи на момент нашего пребывания там наносил мастер Томас, который делал затирку швов между отделочными плитками. По его словам, в этой работе ничего сложного нет, но она очень важная. Без затирки вода будет просачиваться между плитками, и разрушать конструкцию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт фонтана у колоннады в Гагре

На пятерку оценила новый облик колоннады Елены из России, которая так часто бывает в Абхазии, что считает себя почти местной. Особое внимание она уделила тому, что исчезли торговые ларьки, стоявшие долгие годы на территории колоннады. По ее мнению, они не вписывались в это пространство и портили впечатление.

Михаил Цулукия живет в Гагре и периодически приходит в парк понаблюдать за тем, как продвигаются работы.

"Я уже в третий раз сюда прихожу. Если честно, сделали красиво. Еще бы отремонтировали здание бывшего кинотеатра напротив колоннады. У нас в Гагре нет Дома культуры, и это здание могло бы им стать. Вы не представляете, насколько красиво было внутри этого кинотеатра, огромная сцена была. Сейчас даже негде концерты проводить", - сетует Михаил.

Первое знакомство с Абхазией у Павла из Новосибирска началось с колоннады Гагры. Он, его супруга и двое детей никогда раньше не были в республике и ожидали ее увидеть в полуразрушенном состоянии, как об этом пишут некоторые интернет издания, но были приятно удивлены.

Идея сделать остановку в Гагре и немного отдохнуть от дороги принадлежала Алику, который занимается трансфером и встречал Павла с семьей. По рассказу Алика, мимо колоннады он с гостями никогда не проезжает, так как туристы всегда остаются под приятным впечатлением от этого места, и так было даже до ремонта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пруд в парке Ольденбургского

Как рассказали корреспонденту Sputnik представители Управления капительного строительства страны на месте работ, старый фонтан был демонтирован, за исключением самой чаши, и на его месте возвели новый. Также к нему подвели новые коммуникации и были установлены насосы. Внешняя часть всех колонн объекта была отбита и залита заново. Лепнина на колоннаде осталась прежней, но ее отремонтировали и покрасили. Также установлена подсветка.

Во время исследования состояния площади колоннады специалисты пришли к выводу, что под ней образовались пустоты и эту проблему необходимо устранить, так как площадь объекта может провалиться. Решили вопрос с помощью технологии «инъекций», при которой пустоты заполнялись жидким бетоном через проделанные отверстия.

Набережная и парк

Курортный сезон давно позади, но в парке и на набережной Гагры все еще суетливо. Правда, в это время года вместо туристов их постоянными посетителями стали ремонтники.

© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка тротуарной плитки у колоннады в Гагре

Бригада мастеров из Очамчыры, которая укладывает тротуарную плитку, стремительно продвигается от колоннады к местному причалу. По их словам, в день они успевают положить до 100 квадратных метров плитки, если не помешает погода. За работу свою они ручаются.

"Сначала мы ровняем поверхность площадки, потом засыпаем сухой цементобетон и кладем плитку. Срок гарантии нашей работы зависит от срока службы самой плитки. В среднем это до 25 лет. Работаем мы каждый день с 9:00 и до "посинения". Сложностей нет, просто физический труд всегда нелегкий, а так, для нас это привычная работа", - поделился один из мастеров Вячеслав.

Ремонтники признались, что укладкой плитки занимаются около десяти лет и о них многие знают в стране. Заказы могут прийти из любого города Абхазии, но в самой Очамчыре работы крайне мало.

Расстояние от колоннады до причала около одного километра. Сегодня набережная больше похожа на длинную стройплощадку. Прогуляться по ней можно, но лучше не забывать смотреть себе под ноги и определенно не стоит "залипать" в гаджетах. Ненароком можно свалиться на груду песка или споткнуться о стройматериалы. Одновременно с укладкой плитки проводится восстановление бордюров вдоль набережной и подключение электрокоммуникаций для будущих фонарей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт набережной в Гагре

На сегодняшний день в парке уже налажена поливочная система и водоснабжение, установлены люки и гидранты. Также там были восстановлены пять водоемов, каналы между ними и дренажная система. По словам специалистов, содержание этих водоемов в надлежащем состоянии дело непростое. Помимо необходимости в систематической их очистке, существует проблема с нехваткой объемов проточной воды. Уже есть наработки по решению этой проблемы, но они недешевые и довольно сложные.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пруд в парке Ольденбургского

По рассказу специалистов, планируется восстановить старую систему водозабора, построенную еще при жизни принца Ольденбурского гидроэлектростанцию в Жоэкварском ущелье, от которой вода поступала в бассейны парка. Расстояния от парка до ГЭС около 12 километров. Сейчас эти резервуары наполняются из городской системы водоснабжения.

За счет средств Инвестпрограммы в январе 2020 года было заменено 700 метров старой водопроводной трубы, которая пролегает через парк, что частично улучшило подачу воды в город и избавило парк от постоянных подтоплений из-за прорывов этой магистрали. Нередко парк затапливало во время штормов. Эту проблему решили с помощью новой дренажной системы с выходом к морю и снижения уровня берега на один метр. Было перемещено ближе к причалу около 40 тысяч кубов песка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пруд в парке Ольденбургского

В качестве эксперимента по альтернативной очистке водоемов в 2017 году в эти пруды запустили амуров – это вид рыб семейства карповых. Идея оказалась не очень успешной. Выловить и переселить всех рыб во время ремонтных работ не удалось. Часть амуров погибла, но не вся популяция. Под новые условия также сумели адаптироваться местные черепахи, которые в прохладную погоду прячутся под слоем грунта в воде. Ввести в фауну парка амуров снова планируют уже после окончания всех восстановительных работ.

Амуры не единственная потеря парка за последние годы. Из-за пальмового долгоносика погибло восемь пальм канарских фиников. Их пришлось срубить. Всего в парке 140 этих деревьев.

Парк будет относительно автономным в плане энергоснабжения. Новый трансформатор мощностью 400 киловатт уже куплен и ждет "разряда". Специально для агрегата построили небольшое здание. Ремонтники ушли от воздушных линий электропередач, и все кабели будут зарыты в земле. По их замыслу, эти линии больше не будут портить общий ландшафт и впечатления посетителей от места пребывания.

Деньги и сроки

Ремонтно-восстановительные работы в гагрском парке начались в октябре 2017 года и должны были завершиться в 2019 году, но этого не произошло. Руководитель Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба объяснил, с чем связаны отклонения от сроков сдачи объекта.

"Дело в том, что в основной смете было предусмотрено благоустройство и озеленение парка, но не была предусмотрена замена коммуникаций. Мы не могли допустить, чтобы в парке сначала уложили плитку, посадили деревья и провели еще ряд работ, пока не будет решен вопрос с коммуникациями. Иначе пришлось бы все снимать. Мы откорректировали сметную документацию, заменили коммуникации, в том числе 700 метров водопроводной трубы диаметров 500 миллиметров, пролегающей через парк, и предполагалось, что эти работы завершатся в 2020 году, но в связи с тем, что утверждение экспертизы в России затянулось, сроки отодвинулись на 2021 год", - отметил Агрба.

Он также добавил, что ремонт колоннады, на что было выделено 17 миллионов рублей, завершен. Осталось лишь согласовать дату открытия с районной администрацией. В общей сложности на ремонтные работы в парке и набережной без учета колоннады по смете предусмотрено 101 миллион рублей, около 85 миллионов рублей из которых уже профинансировано.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парк Ольденбургского

Завершить работы и открыть парк в обновленном виде, уточнил Агрба, планируют к началу курортного сезона 2021 года.