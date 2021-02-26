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Посольство РФ в Абхазии

Консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновляет прием граждан

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Для предотвращения распространения коронавируса посетителей в консульский отдел будут допускать только в медицинских масках и не более шести человек одновременно.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Посольство России в Абхазии с 1 марта возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам, сообщается на странице Посольства в Facebook.

Отмечается, что прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов будет вестись с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00.

Граждане, записанные на подачу анкет с 18 ноября по 24 декабря 2020 года, будут приниматься по утвержденному графику.

© Foto / Посольство России в Абхазии
График приема

График приема граждан, записанных на подачу анкет с 11 января 2021 года и позже, будет опубликован в конце марта.

Готовые пятилетние загранпаспорта будут выдавать с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00).

  • Прием анкет на оформление биометрических паспортов и выдача готовых биометрических паспортов будет производиться с понедельника по среду с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед (13.00-14.00).
  • Прием по вопросам гражданства и постановки на консульский учет будет вестись по понедельникам и средам с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед (13.00-14.00), а также в пятницу с 9.00 до 12.45.
  • Прием по вопросам легализации, нотариата, ЗАГС, получения виз, справок об отсутствии судимости и актов о личной явке будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9.30 до 12.45.

В Посольстве предупреждают об ограничениях и мерах самозащиты в период эпидемии коронавируса, чтобы предотвратить распространение инфекции в консульский отдел будут допускаться по-прежнему не более шести посетителей одновременно и в медицинских масках. Лица с признаками простуды допускаться не будут.


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