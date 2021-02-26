Скончался еще один пациент Гудаутского госпиталя, выявлено 11 случаев COVID

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале 25 февраля скончался мужчина 1958 года рождения с основным диагнозом "новая коронавирусная инфекция", сообщает Оперштаб по коронавирусу.
За прошедшие сутки тестирование на COVID-19 в Абхазии провели 161 человеку, диагноз подтвердился у 11 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 44 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - 14, в российском военном госпитале в Сухуме - девять пациентов.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.