Прогноз погоды в Абхазии на выходные 27 и 28 февраля

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 февраля, погоду Черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с северо-запада и прохождение холодного атмосферного фронта, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
В субботу ожидается переменная облачность, без осадков. В воскресенье – облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, в предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +10.0°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70- 90 процентов.