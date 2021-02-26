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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 27 и 28 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (27)
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В последние дни зимы температура воздуха поднимется до восьми градусов тепла в прибрежной части Абхазии.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 февраля, погоду Черноморского побережья  Абхазии формирует антициклон с северо-запада и прохождение холодного атмосферного фронта, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

В субботу ожидается переменная облачность, без осадков. В  воскресенье – облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, в предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.

Температура морской воды +10.0°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70- 90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (27)

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