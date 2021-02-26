Инвестиции и реформы: в администрации президента обсудили пути развития экономики

В администрации президента Абхазии под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось заседание рабочей группы, которая будет рекомендовать президенту страны первоочередные шаги по развитию экономики.

О том, какие вопросы обсуждались на первом заседании рабочей группы читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Зачем создали группу

Открывая встречу, председатель рабочей группы, вице-президент страны Бадра Гунба сообщил, что группа создана для того, чтобы определять наиболее перспективные направления в области экономики. Затем рекомендации, сделанные рабочей группой, будут представлены президенту, для того чтобы он дал соответствующие поручения правительству для их исполнения.

Среди участников рабочей группы: заместитель главы администрации президента Джансух Нанба, директор Центра стратегических исследований Вячеслав Чирикба, директор Института экономики Заур Шалашаа, председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа, глава администрации Сухума Беслан Эшба, представители бизнес сообщества.

"В послевоенный период были попытки создания подобной рабочей группы либо они создавались, но, к сожалению, результат деятельности нам с вами известен. Это не упрек в адрес тех людей, которые занимались этой работой, более того, это люди опытные и профессиональные. Есть объективные причины, из-за которых наша экономика не может себе позволить эффективно развиваться", - заметил Бадра Гунба.

Он также добавил, что с целью развития экономики в республике разрабатывались документы, которые остались на бумаге.

"Необходимо предложить новые шаги реализации тех намеченных планов, пусть они не всегда будут популярными, но самое главное, чтобы это положительно отразилось на экономическом развитии страны в целом", - сказал вице-президент.

Затем своим мнением относительно проблем в области экономики республики высказал директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа. Он отметил, что результаты работы группы должны воплотиться в жизнь в отличие от других концепций и программ, которые разрабатывались ранее, например "Стратегия социально-экономического развития Абхазии", написанная в Центре стратегических исследований.

"Руководство страны заказало и оплатило работу, но когда правительство заказывает работу, оно должно получить какое-то разрешение. Обидно, что правительство, которое заказало стратегию само же от нее отказалось, мы должны учесть это в будущем", - подчеркнул он.

Вслед за этим глава администрации Сухума Беслан Эшба подчеркнул, что на его взгляд, задача рабочей группы состоит в том, чтобы определить первоочередные цели, которые отражены в концептуальных документах, разработанных ранее.

"Приоритетные направления развития известны, поэтому нужно определить первоочередные задачи, взять на себя ответственность и начать строить предложения. К примеру, какой нормативный документ надо подготовить. У нас есть законодательные акты, которые приняты, но инструмент реализации отсутствует, например закон об инвестициях, где прописано государственное-частное партнерство, а закона о государственном-частном партнерстве у нас нет", - отметил Эшба.

После выступил член Общественной палаты Александр Страничкин, который считает, что изначально надо определиться какими, ресурсами на сегодня обладает республика, и уже после намечать следующие шаги.

"Мы сегодня не знаем реальную картину рабочей силы, в этом году планировалась перепись населения, но ее, к сожалению, нет. Лет восемь назад правительство принимало решение о системе национальных счетов, и мы должны были к 2020 году полностью перейти на эту систему, но этого нет. У нас даже жилье, которое мы строим, нигде не зафиксировано", - заметил он.

Также Страничкин добавил, что для развития экономики необходимо привлекать инвесторов в экономику страны, а чтобы это сделать, нужно принимать градостроительный кодекс.

"Если инвестор приходит, и мы говорим, что эту точку надо застраивать, то нужно знать чем ее застраивать, не хаотично. Также для привлечения инвестиций у нас есть проблема "занято", если мы ее не будем решать, мы не сможем привлекать инвестора", - подчеркнул член Общественной палаты.

Корпорация по развитию Абхазии

В рабочую группу входит и первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал. Он отметил, что сфера его интересов связана с финансами для бизнеса и финансовой доступности.

"Есть определенные задумки по развитию Абхазии. Я считаю, что относительно неблагоприятная среда не должна заставлять нас опускать руки и считать, что сделать из республики процветающий и успешный регион невозможно", - подчеркнул Сигал.

По его мнению, для того чтобы добиться положительных результатов для развития экономики Абхазии нужно создать институт под условным названием "Корпорация по развитию Абхазии", который будет работать на основе отдельного закона, который станет проводником всех инвестиций в республику.

"Я считаю, что этому государственному институту нужно передать то имущество, которое не используется в Абхазии, чтобы были активы для залоговой массы при привлечении инвестиций. Необходимый элемент для этого - реформа банковской системы и привлечение через банки дешевых российских денег", - сказал он.

Заседание продолжилось выступлением директора Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба, который сказал, что для того, чтобы национальная экономика шла вперед, нужна модель.

"Какую экономику мы строим, непонятно. В мире создано много моделей, нужно взять модель не больших, а малых стран, которые в Европе наиболее процветающие, например, Лихтенштейн, Норвегия, если локализовать эти модели и применить в наших условиях, может быть, они будут работать", - заметил он.

Также Чирикба подчеркнул, что для того, чтобы привлекать капитал в страну, судебная система должна защищать инвестора, без этого, в республику никто вкладывать не будет. Также он считает, что нужно перенять такой механизм как финансовая полиция.

"Допустим, чиновник получает 12 тысяч рублей, но вдруг покупает квартиру за восемь миллионов. Приходит финансовая полиция и спрашивает об источниках, если он не может рассказать об источниках дохода, то начинается расследование", - сказал Чирикба.

Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа отметил, что помимо всего прочего особенность экономики страны заключается в отсутствии эмиссионного центра. Поэтому, государство лишено возможности проведения кредитно-денежной политики.

"Мы не влияем на объем денег в экономике, через этот механизм никак не можем стимулировать развитие экономики, сдерживать и так далее. Здесь возникает замкнутый круг, когда бизнес говорит о том, что стране нужны деньги для кредитования и банки должны предоставить кредиты, в нашей ситуации банки говорят наоборот, что нам нужна здоровая экономика, чтобы на счетах предпринимателей были деньги и банки обладали ресурсами", - сказал он.

В Банке Абхазии столько денег сколько осталось на счетах Министерства финансов, однако учитывая, что возможности Минфина ограничены, остатки небольшие, поэтому, ресурсный потенциал банка маленький, говорит Барателиа.

"На сегодня возможности для импульсного, масштабного кредитования экономики не существует", - сказал он.

В завершении первого заседания рабочей группы вице-президент Бадра Гунба поблагодарил участников встречи и добавил, что для решения тех задач, которые стоят перед группой, нужны нестандартные подходы и выразил надежду на то, что в рамках работы будут выработаны рекомендации, которые будут направлены президенту страны Аслану Бжания.