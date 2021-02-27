Инициатива не прошла: Бжания пытался преодолеть раскол, но вмешалась реальность

В конце ХХ века в наше общество вселился могучий червь раздора, который шаг за шагом стал разъедать единство и сплоченность народа.

Первыми его жертвами стали творческие коллективы, потом союзы писателей, художников. Уже на пороге ХХI века он разъединил ветеранов. Дальше больше - началась президентская гонка, выборная страда, и тут уже червь разросся до таких масштабов, что смог проникнуть даже в семьи.

Раскол и раскольники

С тех пор любой политик, который решается на покорение политического Олимпа, громогласно обещает устранить этот раскол в народе, как только его изберут президентом. Некоторые даже излагали свои рецепты преодоления этой проблемы и порой очень даже убедительно. Но, увы, выборы заканчиваются, а лозунги остаются лозунгами.

Очередной попыткой выйти из этого кризиса можно считать встречу, на которую были приглашены все политические партии, объединения, организации, в том числе оппозиционного толка, депутаты, так называемого, "золотого" парламента. Инициатором выступил президент Аслан Бжания, проводил встречу вице-президент Бадра Гунба. Такого рода мероприятия практиковались и раньше, при других президентах, и чаще всего срывались из-за отказа сил, оппонирующих действующей власти, принять участие. Причем как по объективным причинам, так и по надуманным, сродни саботажу.

Может это начало?

На удивление, на этот раз приглашение приняли практически все представители политической палитры Абхазии, за исключением руководства общественной организации "Аидгылара". Общество, обычно с большим скепсисом наблюдающее за такими встречами, было заинтриговано: неужели в этот раз удастся преодолеть собственные амбиции и выработать оптимистический, действенный алгоритм совместных действий во благо развития страны. Это крайне необходимо в данный момент, если учесть стремительно развивающиеся события на Южном Кавказе и мировую пандемию коронавирусной инфекции.

После взаимных реверансов участники на удивление единодушно приняли предложение главы государства создать Общественный совет, который будет собираться не реже, чем раз в три месяца для выработки рекомендаций по основным вопросам жизнедеятельности государства.

В этот момент в социальных сетях был небывалый ажиотаж. Активные участники высказывали предположения о возможных результатах, мнения были, естественно, разнополярные. Провластные восхищались инициативой президента, обозначая это как выполнение предвыборных обещаний, как большой шаг вперед в сложном процессе объединения общества. Другие были более осторожными. Одна из активных участниц дискуссий в сердцах предлагала заколотить двери в совещательном зале, отключить свет и воду и не выпускать участников до тех пор, пока не придут к консенсусу.

Обольщаться не стоит

Положительным результатом встречи надо считать не создание самого Общественного совета, а конструктивную позицию оппозиционных партий и общественных организаций, способность их лидеров встать выше своих амбиций. Такова логика мирного сосуществования в обществе. Теперь остается ждать, насколько реально желание власти объединить народ, а это будет прямо пропорционально зависеть от тех конкретных шагов, которые предпримет руководство страны, какую гибкость проявит.

И не стоит обольщаться. Могучий червь раскола не такая уж и метафора, он жив, силен как никогда, он среди нас и в каждом из нас.

Инициатива не прошла

А ведь можно было бы так закончить мысль, но, увы, оппозиция по итогам встречи распространила совместное заявление, в котором обвинила власть в том, что с ее подачи государственное телевидение показало двадцатиминутный сюжет о заседании, где, по мнению оппозиции, прозвучала неправильная, неправдивая и необъективная информация. На основании этого фактически был выдвинут ультиматум с рядом требований. Не берусь судить, кто прав, кто виноват, ввиду того что не присутствовал на заседании, и не могу знать, что и как там происходило, но точно знаю, что мы имеем в сухом остатке. Все надеялись и ждали шага вперед навстречу друг другу, а получили новый виток в противостоянии власти и оппозиции.

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