Число смертей с COVID-19 в Абхазии выросло на четыре и превысило двести

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутской больнице, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что это мужчина 1958 года рождения и женщины 1981, 1940 и 1941 годов рождения.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 200 человек, диагноз подтвердился у 26 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, у 32 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - 12, в российском военном госпитале в Сухуме - семь пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.