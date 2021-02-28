Эксперт: бюджет Абхазии выиграет, если продавать путевки круглогодично

Климатические условия в республике как нельзя лучше подходят для оздоровительного отдыха, что особенно актуально в условиях частично закрытых границ из-за пандемии.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Бюджет Абхазии только выиграет, если продавать путевки в республику круглогодично, заявил председатель комиссии по развитию санаторно-курортного комплекса Общественного совета по туризму России Дмитрий Богданов. Об этом пишет портал Country Scanner.

Он отметил, что большая часть мест в сочинских пансионатах и санаториях на предстоящие два месяца продана, общее число проданных мест на сегодняшний день достигает 80%. Некоторые сочинские пансионаты и санатории остановили продажи даже на октябрь.

По мнению Богданова, Абхазия могла бы компенсировать нехватку качественных сочинских пансионатов.

"Нужно продавать путевки круглогодично, а не только на лето. Бюджет Абхазии лишь выиграет от этого", - подчеркнул Богданов.

Республика на первых порах могла бы принимать до пятисот тысяч путешественников, что по словам Богланова, значительно снизило бы уровень нагрузки на краснодарские санатории.

При этом, по его мнению, нет необходимости в повышении ценников, нужно значительно поднять качество сервиса и позаботиться о расширении материальной и технической базы