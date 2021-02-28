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Сухумский собор на улице 4 марта

Богослужения в православных храмах Абхазии возобновились

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210228/1031918407/Bogosluzheniya-v-pravoslavnykh-khramakh-Abkhazii-vozobnovilis.html

Глава Абхазской православной церкви, иерей Виссарион (Аплиаа) 20 февраля заявил, что богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Богослужения в храмах республики возобновились 27 февраля, сказал в интервью Sputnik глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

Иерей Виссарион Аплиаа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава Абхазской православной церкви приостановил богослужения в храмах

"Московский патриархат будет нам помогать в нашей самостоятельной позиции. Российская православная церковь будет поддерживать становление автономной церкви в Абхазии, говорить об автокефалии еще рано, сначала надо восстановить автономию. У нас идет восстановление абхазского католикосата, это процесс очень долгий, кроме России на Кавказе никто не восстанавливал православие", - подчеркнул он.

По словам иерея, самое главное, чтобы Абхазию не связывали с Грузинской православной церковью.

"Этого мы добились. Конечно, грузины будут не согласны, но мы сами внутри Абхазии должны быть в единстве и это самое главное. Тогда наш вопрос будет решаться легко, потому что и Москва не может понять хотим мы Константинополь или восстанавливать православие с ними", - сказал он.

Для восстановления автономной Абхазской православной церкви Московский патриархат окажет помощь в организации служб на абхазском языке, для чего в России будет издаваться специальная литература, наладят работу переводческой комиссии, Абхазия будет получать церковную утварь и многое другое, заметил отец Виссарион.


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