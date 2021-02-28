СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт дороги от Пицунды до Республиканской трассы завершен, сообщил корреспонденту Sputnik инженер службы технического надзора Управления капитального строительства Абхазии Дикран Хинтба.
"Вчера ремонтники дошли до республиканской трассы. Осталось нанести разметки", - уточнил Хинтба.
Ранее Хинтба рассказал Sputnik, что завершить ремонт этого участка дороги планировалось к середине февраля, но из-за погодных условий этого сделать не удалось.
Ремонт дороги, ведущей от центра Пицунды до республиканской трассы, начался в конце ноября 2020 года. На этот объем работы из Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии выделили чуть больше 80 миллионов рублей.
Госзаказ выполнял "Дорожно-строительный комбинат", контроль возложен на Управление капитального строительства республики.