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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 марта

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (28)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +9°С.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. В понедельник 1 марта в Абхазии будет облачная погода, временами дождь, местами с мокрым снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер - 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С,  днем от +2°С до +7°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (28)

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