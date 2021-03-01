Бжания поблагодарил медиков госпиталя Минобороны РФ за помощь в борьбе с COVID-19

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял главврача мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджида Магомедова и его заместителя Рената Курбанова в понедельник 1 марта.

Глава государства выразил благодарность российским медикам за то, что они пришли на помощь абхазскому народу в сложное время и внесли весомый вклад в лечение граждан республики от COVID-19.

В свою очередь начальник госпиталя поблагодарил руководство страны за создание благоприятных условий для работы врачей. Президент вручил благодарственную грамоту начальнику госпиталя за своевременную и эффективную работу в республике, а также памятные подарки.

Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

Колонна Минобороны России прибыла в Абхазию 19 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. С 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более трех тысяч жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено более пяти тысяч ПЦР-тестов.