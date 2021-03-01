Особая миссия: российских медиков наградили медалями в Сухуме

С 20 октября прошлого года российские врачи приняли в Абхазии на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения личного состава российского военного госпиталя Минобороны РФ состоялась на территории гостиницы "Айтар", где медики принимали на лечение пациентов с COVID-19 с 20 октября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба поблагодарил врачей за выполнение особой миссии в Абхазии по обеспечению защиты населения республики от коронавирусной инфекции.

"Работники системы здравоохранения - это герои нашего времени, несмотря на сложности, вы боретесь за жизнь каждого человека, что вызывает особое уважение к каждому из вас. Благодаря тесному взаимодействию Министерства здравоохранения нашей страны и военного госпиталя нам удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, что позволило поэтапно возвращаться к обычной жизни", - подчеркнул он.

По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа российских медиков наградили медалями.

Медали "За боевое содружество" получили семь сотрудников госпиталя, включая начальника Абдулмеджида Магомедова и его заместителя Рената Курбанова, медалей "За поддержание мира в Абхазии" удостоились 44 медика.

© Sputnik В "Аитаре" состоялось торжественное построение, посвященное закрытию госпиталя

"Как когда-то прибытие добровольцев с Северного Кавказа вдохновило народ Абхазии на отпор врагу, приезд российского военного госпиталя стал символом того, что республика оказалась не наедине с постигшей ее бедой", - сказал он.Советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов отметил, что коронавирус стал одним из самых серьезных испытаний в республике за последние годы.

Советник Посольства России в Абхазии Владислав Нечипоренко зачитал распоряжение посла Алексея Двинянина о награждении медиков российского госпиталя за самоотверженный труд и готовность прийти на помощь в чрезвычайных обстоятельствах – пандемии коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия также высоко оценил вклад российских медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией в республике.

"Наш медицинский персонал нес очень большую нагрузку, и ваше участие в лечебном процессе дало очень хорошее подспорье, и мы видим положительный результаты нашей совместной и слаженной работы", - подчеркнул министр.

© Sputnik В "Аитаре" состоялось торжественное построение, посвященное закрытию госпиталя

Согласно приказу Тамаза Цахнакия, за самоотверженный и добросовестный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением" были награждены часть российских медиков. Также, по приказу министра, серебряной монетой "Аҟәа" (Сухум) наградили пятерых российских врачей.

Как рассказал заместитель начальника госпиталя Ренат Курбанов, последнего пациента госпиталя медики выписали 28 февраля.

Военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа в День защитника Отечества наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами Минобороны Абхазии за помощь в борьбе с COVID-19

Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

© Sputnik В "Аитаре" состоялось торжественное построение, посвященное закрытию госпиталя

Колонна Минобороны России прибыла в Абхазию 19 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. С 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более трех тысяч жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено более пяти тысяч ПЦР-тестов.