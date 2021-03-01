Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Всю неделю синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Абхазии из-за влияния серий фронтов как южного, так и северо-западного циклонов.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии неустойчива. С понедельника по пятницу территория будет находиться в области повышенного атмосферного давления - переменная облачность, преимущественно без осадков. В среду в результате прохождения атмосферного фронта с северо-запада и в воскресенье из-за смены воздушных масс ожидается облачная погода, временами дождь, в предгорьях возможен дождь со снегом, в горах снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2 - 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +8°С до 13°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.