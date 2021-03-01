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Пятилетний рекорд: из Абхазии в Россию планируют экспортировать до 256 тонн мимозы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Первые партии мимозы поступали в Россию из Абхазии с первых чисел февраля, массовый экспорт начался в преддверии 8 Марта.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Предприниматели уже подали декларации на ввоз из Абхазии в Россию до 265 тонн мимозы - это рекордный показатель за последние пять лет, сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Отмечается, что из-за похолодания и дождей на неделю поставки мимозы были приостановлены. По состоянию на сегодняшний день из республики вывезено около 190 тонн мимозы с начала цветочного сезона. Эти показатели больше прошлогодних почти на 50%.

Общее количество ввезенных цветов будет зависеть от погодных условий. Поставки мимозы продлятся до 6 марта.

При ввозе в Россию крупных партий мимозы в коммерческих целях товар необходимо декларировать. За незаконный провоз растений грозит штраф. Для личных целей можно взять с собой не более 15 кустов, все, что свыше – необходимо декларировать.

В 2020 году было оформлено более 151 тонны мимозы, в 2019 году – 150 тонн, в 2018 году - 100 тонн.


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