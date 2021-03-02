"Вдыхая музыку молчанья": Центр Даура Зантария проведет литературный конкурс

Конкурс проводится в двух номинациях: "Проза" (рассказы объемом до одного авторского листа) и "Поэзия" (стихи до 300 стихотворных строк).

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центр Даура Зантария объявляет о проведении международного литературного конкурса "Вдыхая музыку молчанья", сказала в интервью Sputnik директор Центра Циза Гумба.

"Вдыхая музыку молчанья" – это строчки из стихотворения Даура Зантария, конкурс пройдет в шестой раз, однако в прошлом году мы его не проводили. В этом году конкурс приобрел статус международного, в нем могут принимать участие желающие из-за пределов страны. Идея, чтобы сделать конкурс международным, принадлежит нашим молодым поэтам и писателям, которые посетили Центр Даура Зантария", - отметила она.

Циза Гумба рассказала, что на конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся произведения на абхазском и русском языках в электронном виде, по адресу: dyrmitg@gmail.com. Срок подачи произведений с 1 марта по 15 мая текущего года. Подводить итоги конкурса будут 25 мая, в день рождения Даура Зантария.

"Надеемся, что объявление итогов конкурса пройдет в торжественной обстановке, также поедем, посетим могилу писателя", - сказала Циза Гумба.

Чтобы принять участие в конкурсе, вместе с конкурсным произведением в текстовом формате "Word" автору необходимо сообщить краткие библиографические данные и контактный телефон. Лауреатов конкурса путем голосования определит жюри, состоящее из известных поэтов и писателей. В каждой номинации (проза, поэзия) определяется один победитель, которому вручат диплом и памятный подарок.

Писатель и журналист Даур Зантария (1953—2001 гг.) родился в селе Тамыш Абхазской АССР. Окончил филологический факультет Абхазского университета (1975) и Высшие сценарные курсы (1984). Работал в детском журнале на абхазском языке (1977-1981), в Фонде культуры Абхазии (1988-1992). Корреспондент журнала "Эксперт". Член Союза писателей СССР (1984).

Выпустил книги прозы на абхазском языке: "Набережная", "Hаp улбайт". Новеллы в авторском переводе напечатаны в журналах "Знамя", "НМ". Автор романов на русском языке: "Золотое колесо", "Гендальф", "Кремневый скол". Печатал также стихи в журналах "Арион", "Новый мир". Автор сценария кинофильма "Сувенир". Центр Даура Зантария был открыт в 2011 году.