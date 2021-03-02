Омбудсмен обратилась к президенту в связи с ограничениями на границе с Грузией

Государственная граница с Грузией была закрыта с 14 марта согласно распоряжению и.о. президента Абхазия Валерия Бганба в связи с увеличением в Грузии зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась к президенту Аслану Бжания с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода на абхазо-грузинской государственной границе и принять необходимые решения с учетом соблюдения прав человека и мер безопасности, связанных с защитой населения от распространения коронавируса.

Абхазо-грузинская и абхазо-российская государственные границы были закрыты 14 марта в связи с началом пандемии коронавируса, чтобы не допустить проникновения болезни на территорию республики, что, по мнению омбудсмена, являлось адекватной санитарно-эпидемиологической ситуации мерой.

В августе 2020 года было принято решение о возобновлении работы КПП "Псоу" на границе с Россией, в то время как пересечение абхазо-грузинской границы жителями грузинской национальности восточных районов Абхазии все еще остается невозможным, отмечает правозащитник.

"Введенные в целях сохранения жизни и здоровья населения ограничения должны быть соразмерными и адекватными существующей угрозе. В настоящее время в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации смягчены многие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса как в Абхазии, так и в Грузии. Тем не менее из-за продолжающегося функционирования абхазо-грузинской границы в режиме ограничения многие жители Галского района Абхазии оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься жителями грузинской национальности восточных районов Абхазии как дискриминация", - говорит в своем обращении к президенту Шакрыл.

По ее словам, проблемы из-за закрытой границы испытывают молодые люди, обучающиеся и готовящиеся к поступлению в грузинские учебные заведения и не имеющие возможности вовремя выехать в Грузию, а также жители Абхазии (в большей степени – из Галского района), страдающие хроническими заболеваниями, которые лечатся в грузинских медучреждениях, и им нужно время от времени ездить в Грузию, чтобы пройти необходимый курс лечения.

Омбудсмен добавила также, что из-за ограничений пропускного режима на КПП "Ингур" основное население Галского района, являющееся получателями грузинского социального пособия, не могут получить его в Абхазии, следовательно, им для этого необходимо выезжать в Грузию.

"Без возможности свободно передвигаться и удовлетворять свои базовые потребности на протяжении почти года, население района оказалось в тяжелой ситуации. Все это привело к тому, что участились случаи нелегального перехода границы жителями Галского района (зафиксировано около четырех тысяч случаев), которым за административное нарушение вменяется административный штраф в размере 4800-6000 рублей, что становится для них дополнительным финансовым бременем. Кроме этого, нелегальный переход границы исключает возможность контролировать ситуацию с распространением инфекции COVID-19", - подчеркнула Шакрыл.

Государственная граница с Грузией была закрыта с 14 марта согласно распоряжению и.о. президента Абхазия Валерия Бганба в связи с увеличением в Грузии зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. В течение года она открывалась пять раз на несколько дней в целях предоставления гуманитарного коридора для возвращения жителей Абхазии, оказавшихся на тот период на территории Грузии. Также с 15 октября по 30 декабря 2020 года был открыт гуманитарный коридор для граждан Грузии, получателей пенсий и социальных пособий. Лицам, желающим получить экстренную медицинскую помощь в Грузии, была предоставлена возможность в беспрепятственном пересечении абхазо-грузинской границы.