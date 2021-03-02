Началась регистрация групп для выдвижения кандидатов в депутаты местного самоуправления

Депутаты Парламента Абхазии на заседании 24 сентября приняли постановление о переносе выборов в органы местного самоуправления на 11 апреля 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Второго марта в Абхазии начинается регистрация инициативных групп для выдвижения кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. Согласно закону, эта процедура должна начаться за 40 дней до выборов и заканчивается за 20 дней до дня голосования.

24 сентября 2020 года депутаты Парламента Абхазии приняли проект постановления о продлении сроков полномочий депутатов органов местного самоуправления. Согласно документу, было решено перенести выборы с ноября 2020 года на апрель 2021 года. Эти изменения были обусловлены тяжелой эпидемиологической обстановкой в Абхазии.

Закон "О выборах в органы местного самоуправления" гласит, что избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют.

При выдвижении кандидатов в депутаты Собрания от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее пяти человек.

"Указанная группа проходит регистрацию в соответствующей избирательной комиссии города, района, города в районе, поселка, села. Для выдвижения кандидата в депутаты Собрания города, района, города в районе от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 50, но не более 70 подписей избирателей округа, а для выдвижения кандидата в члены Собрания поселка, села – не менее 10 подписей", - отмечается в законе.

Избиратель ставит свою подпись на подписном листе, где указана его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, серия и номер паспорта или заменяющего паспорт документа.

Подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим подписи (с указанием фамилии, имени и отчества этого лица, адреса, серии и номера паспорта или заменяющего его документа), и уполномоченным представителем от группы избирателей, выдвигающей данного кандидата.

Согласно статье 2 Закона Республики Абхазия "О выборах в органы местного самоуправления", депутатом может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.

По закону депутаты местных собраний избираются сроком на четыре года. Органы местного самоуправления утверждают местный бюджет, местные налоги и сборы, владеют, пользуются и распоряжаются муниципальной собственностью, дают согласие на назначение глав органов внутренних дел, образования, культуры, сельского хозяйства и иных должностных лиц, а также решают другие экономические, социальные и иные вопросы. Первые выборы в органы местного самоуправления в Абхазии состоялись в 1998 году.