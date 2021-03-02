Администрация Бжания прокомментировала инцидент с визитом экс-помощника в Грузию

Первого марта в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что помощник президента Абхазии проводил переговоры на территории Грузии.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Администрация президента Абхазии Аслана Бжания сделала заявление по поводу сообщений о командировке в Грузию помощника президента.

"В связи с распространяемым сообщением в СМИ и социальных сетях о том, что помощник президента Абхазии (вне штата) Бенур Квирая 25 февраля отправился в Грузию для проведения переговоров, пресс-служба главы государства уполномочена сообщить, что гражданин Квирая Бенур Мамиевич 19 февраля 2021 года сложил с себя полномочия помощника президента Республики Абхазия, и никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии", - говорится в заявлении Администрации президента.